Wiernsheim (p). In Wiernsheim sind zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, Einbrecher in ein freistehendes Einfamilienhaus eingedrungen. Die Täter brachen dafür ein Fenster auf. Allerdings war dort keine Beute zu machen, zumal sich keine Wertsachen in dem Objekt befanden.