Ein „reicher Mann“ geht

Mühlacker (p). Schwerer Abschied am Krankenhaus Mühlacker: Der langjährige Pflegedienstleiter Heinrich Oechsler geht in den Ruhestand. Er habe das Haus mitgestaltet und mitgeprägt, betont Regionaldirektor Dominik Nusser bei der Verabschiedung von Heinrich Oechsler in feierlicher Runde vergangene Woche. Nach 22

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen