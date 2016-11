Freiberg (p). Bislang unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 11 und 13 Uhr aus einer Gemeinschafts-Tiefgarage in der Mönchsbergstraße in Freiberg einen Satz Sommerreifen auf Alufelgen gestohlen. Die Kompletträder waren auf einem Stellplatz gelagert und haben einen Wert von etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 41 /64 37 80 entgegen.