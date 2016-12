Markgröningen (p). Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag um Mitternacht in einer Gemeinschaftstiefgarage im Fliederweg in Markgröningen zu schaffen gemacht und dort zwei Garagentore aufgehebelt. Aus den Garagen stahlen sie jeweils einen Satz Sommerräder im Wert von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markgröningen unter der Telefonnummer 0 71 45 / 9 32 70, entgegen.