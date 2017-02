Pleidelsheim (p). Zigarettendiebe haben sich am Donnerstag gegen 1.30 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Pleidelsheim an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Sie brachen den Automaten auf und stahlen Zigarettenpackungen in noch unbekannter Menge. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Der am Gerät entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44 / 90 00, entgegen.