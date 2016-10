Ludwigsburg (p). Kit Armstrong und das Kammerorchester Basel eröffnen am Donnerstag (6. Oktober) um 20 Uhr die Spielzeit 2016/2017 des Ludwigsburger Forum am Schlosspark. Der Pianist Kit Armstrong ist Mitte 20 und gastiert an allen großen Häusern weltweit. Er ist

