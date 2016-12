Böller im Briefkasten richtet Schaden an

Schwieberdingen (p). Mehrere Hundert Euro Schaden hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zu Freitag in Schwieberdingen in der Breslauer Straße, Ecke Heckeweg, einen Böller in einen Briefkasten der Deutschen Post gesteckt hat. Durch die Detonation wurde der Deckel des Kastens weggerissen und mehrere Postsendungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Polizeiposten Schwieberdingen sucht unter der Telefonnummer 0 71 50 / 3 12 45 nach Zeugen, die Hinweise geben können.