Bietigheim-Bissingen (p). Die Forschungsgruppe Untertage aus Stuttgart lädt am Sonntag (4. September) von 11 bis 17 Uhr zur Besichtigung des Luftschutzstollens in der ehemaligen Gaishalde in Bietigheim-Bissingen ein. Der Stollen liegt neben der B 27 im Fels unter der katholischen Kirche

