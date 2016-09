Von Albert Arning

Der Festumzug gilt als Höhepunkt der Bietigheimer Pferdemarktes. Die Stadt an Enz und Metter ist am Montagnachmittag im Ausnahmezustand. 62 Gruppen ziehen in diesem Jahr durch die Straßen, lassen sich von Tausenden Besuchern feiern oder feiern sich selbst. Eindrücke vom