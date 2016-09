Pforzheim (p). Vermutlich zu schnell unterwegs gewesen ist ein 18-jähriger Renault-Fahrer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Eutinger Straße in Pforzheim. Beim Abbiegen in den Eutinger Talweg verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Sein Beifahrer und zwei Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.