Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (p). Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag ist in Ludwigsburg ein Schaden in Höhe von rund 11 500 Euro entstanden. Ein 88-Jähriger befuhr gegen 14 Uhr mit seinem Mercedes die Schwertstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Nüßstraße blieb er zunächst an der Stoppstelle stehen und fuhr anschließend geradeaus weiter. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 71-jährigen Fahrer eines Honda. Durch die Kollision lösten die Airbags aus. Die 59-jährige Beifahrerin im Honda wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.