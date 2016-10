Markgröningen (p). Einen Geldbeutel hat ein Dieb erbeutet, der am Sonntag zwischen 14.30 und 18 Uhr einen Ford aufgebrochen hat, der in der Schwieberdinger Straße in Markgröningen abgestellt war. Der Täter schlug das Fenster auf der Beifahrerseite ein und stahl den Geldbeutel, der einen geringen Geldbetrag und Ausweise enthielt. Das Polizeirevier Vaihingen sucht unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 Zeugen.