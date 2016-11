Autofahrer verliert die Kontrolle

Bietigheim-Bissingen (p). Ein 43-Jähriger hat am Freitag um 16.45 Uhr einen Unfall in Bietigheim-Bissingen verursacht. Der Mann wollte mit seinem BMW von der Carl-Benz-Straße nach links in den Marbacher Weg abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden... »