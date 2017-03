Ludwigsburg (p). Ein 36-jähriger Fußgänger ist am Freitag gegen 6 Uhr in der Mathildenstraße in Ludwigsburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Eine 66 Jahre alte Autofahrerin hatte in ein Parkhaus abbiegen wollen und den Mann, der gerade einen Fußgängerüberweg überquerte, vermutlich aus Unachtsamkeit übersehen.