Ludwigsburg (p). Zum Jahresbeginn hat eine ungewöhnliche neue Führung durchs Modemuseum im Residenzschloss Ludwigsburg Premiere. Am Sonntag (15. Januar) sucht Charlotte Anderson die Antwort auf die ewige Frage: Was ist schön? Wie sich der Blick auf den Körper und die Vorstellungen von Schönheit über die Jahrhunderte verändert hat – das erlebt man bei diesem Rundgang mit Aha-Erlebnissen. Die Führungspremiere am morgigen Sonntag beginnt um 14 Uhr.