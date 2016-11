Adventsbasar der Karlshöhe

Ludwigsburg (p). Das Haus am Salon, Paulusweg 2 in Ludwigsburg, lädt morgen von 14 bis 16.30 Uhr auf die Karlshöhe zum Adventsbasar ein. Verschiedene Gruppen treffen sich regelmäßig in der Altenhilfeeinrichtung Karlshöhe zum Basteln, Stricken