Abbiegendes Auto erfasst Fußgänger

Erdmannhausen (p). Glück im Unglück hatte am Mittwoch ein 24-Jähriger, als er gegen 21.50 Uhr in der Sommerhaldenstraße in Erdmannhausen in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Ein 57 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Schrittgeschwindigkeit unterwegs, um rechts in eine Hofeinfahrt

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen