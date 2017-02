Die Stadt Vaihingen will an der Kreuzung Hans-Krieg-Straße und Kehlstraße einen Kreisverkehr bauen. Deswegen möchte die VKZ diese Woche wissen: Was halten Sie von dem neuen Kreisel?

Das wird höchste Zeit. Die Einmündung ist gefährlich. Eine Erweiterung der Ampelanlage wäre die bessere Lösung. Ampeln und Kreisel halten nur auf. Ich will zügig vorankommen.

