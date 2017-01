Am Freitag wird Donald Trump in das Amt des US-Präsidenten eingesetzt. Vorab provozierte er in einem Interview mit heftiger Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik, drohte deutschen Autoherstellern mit Strafzöllen und bezeichnete die Nato als obsolet. Deshalb möchte die VKZ diese Woche wissen: Was erwarten Sie von Trumps Präsidentschaft?

Katastrophe! Die Beziehungen der USA zu Ländern in aller Welt werden sich verschlechtern. Trump wird seine radikalen Ansichten mit der Zeit der Realität anpassen müssen. Hoffentlich kann er seien Ideen umsetzen. Europa sollte sich diese zum Vorbild nehmen.

