Ein Sattelzug hat heute um 14 Uhr einen Fußgänger in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen erfasst und ihn mehrere Meter mitgeschleppt. Die Person wurde getötet. Derzeit ist die Hans-Krieg-Straße in Höhe des unteren Rewe gesperrt. Weitere Informationen liegen aktuell noch keine vor.