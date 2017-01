Großeinsatz für die Feuerwehren: Gestern kam es kurz nach 19 Uhr zu einem Großbrand in einem Wohnhaus im Aischbach in Sersheim. Das Haus der Gärtnerei Dobler stand in Vollbrand. Die zwei Eigentümer konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen; die

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen