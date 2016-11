Leckere Pralinen und passende Schuhe

Von Uwe Bögel

Vorweihnachtliche Stimmung in Sersheim: Der Krämermarkt und die Ausstellung der Hobbykünstler lockten am Samstag in den Ort. Vor allem bei den Kunsthandwerkern im Parkdeck ließ sich das eine oder andere Geschenk ergattern. Allerdings mussten sich Besucher und Aussteller dick einmummeln