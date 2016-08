Am Dienstag (6. September) wird um 19 Uhr die Ausstellung Personae mit Malerei der Markgröninger Künstlerin Nicole Fischediek im Wein-Wind-Meer in Markgröningen eröffnet. Fischediek, Jahrgang 1972, aufgewachsen in Markgröningen, entdeckte ihre Liebe zur Kunst in der Oberstufe des... »