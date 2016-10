In Oberriexingen hat es heute Nacht einen schweren Brand gegeben. Gegen 1 Uhr hatte ein Pkw-Unterstand in der Enzgasse Feuer gefangen. Kurz nachdem die Feuerwehr eingetroffen war, war bereits klar, dass in dem angrenzenden Gebäude keine Personen mehr waren. Ein ausführlicher Bericht steht morgen in der VKZ.