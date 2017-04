Scheunenbrand in Mühlhausen

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag eine Scheune in der Schloßstraße in Mühlhausen in Brand geraten und vollständig abgebrannt. An dem akut einsturzgefährdeten Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 000 bis 150 000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, wurde die freistehende Scheune zum Lagern von Gegenständen benutzt. Löschversuche beim Festellen des Feuers verliefen ohne Erfolg, sodass sich das Feuer schnell auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren von Mühlacker, Mühlhausen, Lienzingen und Vaihingen im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich bis zum frühen Abend hin. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.