Vorlesen in der Kinderbücherei in Sachsenheim: Jeden 1. Samstag im Monat findet ein Vorlesen für Kinder in der Kinderbücherei statt. Sarah Simon-Burger liest am Samstag (5. November) um 10.30 Uhr aus Bilderbüchern vor. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos und dauert circa eine halbe Stunde. Foto: p