Von Waldriesen und Einwanderern

Ochsenbach (p). 150 Jahre Wellingtonien, Schwarznuss und andere Raritäten. Bei dieser Tour entdecken Besucher faszinierende Bäume und hören ihre Geschichte. „Eine Wanderung zu den Besonderheiten unserer Strombergwälder“, wirbt der Naturpark Stromberg-Heuchelberg für die Waldführung am Sonntag (2. Oktober). Die Streckenlänge beträgt circa 8,5 Kilometer. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Waldparkplatz an der Natostraße zwischen Güglingen und Ochsenbach.

Die Führungsgebühr beträgt sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. Info bei Naturparkführerin Ilse Schopper unter Telefon 0 70 46 / 4 07 31 76.