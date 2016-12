Tee, Pasta, Musik und dazu den Blick auf den Geigersberg

Von Uwe Bögel

Andere Nationalitäten können die Kultur bereichern. Und genau auf dieses setzt die Sachsenheimer Kulturreferentin Andrea Fink bei ihrem Programm für 2017. Die 18 Veranstaltungen – neben Sachsenheim finden einige auch im Kirbachtal statt – stehen unter dem Motto „interkulturell“.

Sachsenheim. „Kultur steht für Begegnung und Teilhabe sowie für die Möglichkeit, Fremdes zu entdecken und sich zu öffnen für Neues“, sagt der Sachsenheimer Bürgermeister Horst Fiedler in seinem Vorwort zum Kulturprogramm, das gestern vorgestellt wurde.

Mit dem Chorprojekt „Einfach singen“ und zwei Musikern aus Syrien und Deutschland wird das Kulturhaus in Sachsenheim im Februar ein Ort der Begegnung von Sachsenheimern mit unterschiedlichen Traditionen. Kultur ermöglicht Konfrontationen im Bereich der religiösen Vielfalt – so stehen eine Einladung zum Tee im Gebetsraum der türkischen Kulturgemeinschaft auf dem Programm sowie ein Abend mit jiddischen Liedern in der ehemaligen Synagoge in Freudental oder auch eine Kooperationsveranstaltung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden im Kirbachtal mit dem Liedermacher Harald Imming. Zwei städtische Mitarbeiter mit italienischen Wurzeln kredenzen im Juli ihre Lieblingspasta zu Italo-Hits.

Um die Veranstaltungen finanzieren zu können, hat der Gemeinderat den Kulturetat in Sachsenheim erhöht: von 19 000 auf 22 000 Euro.

Die Veranstaltungen im einzelnen: Am 21. Januar (19.30 Uhr) ist Günter Fortmeier, Kleinkunstpreisträger 2016, mit seiner Hands-Up-Comedy im großen Saal des Sachsenheimer Kulturhauses. Am 11. Februar (19 Uhr) gibt es das besondere Musikprojekt im Kulturhaus. Christiane Hähnle und Mitglieder des Chors Notabene haben mit einem bunt gemischten Chor aus alteingesessenen und „neuen“ Sachsenheimern internationales Liedgut und rhythmische Körperpercussion eingeübt. Gäste sind an diesem Abend Mazen Mohsen, der in Damaskus Musik studiert hat und Sebastian Siepmann, der als Drummer und Percussionist in unterschiedlichen Musikprojekten unterwegs ist.

Ein Highlight, so Kulturchefin Andrea Fink, erwartet die Besucher am 19. Februar (19 Uhr) im Möbelhaus Schmid’s Domino: Barbara Dennerlein hat ihren Auftritt. Die Grenzen zwischen Soul, Jazz, Blues und Funk sind dabei bei Dennerlein fließend: Sie macht nicht Musik, sie ist Musik, heißt es in der Ankündigung.

Pop, lateinamerikanische Rhythmen und Rock gibt es am 5. März (19.30 Uhr) im Kulturhaus in der Oberriexinger Straße. Matthias Leucht und seine Gäste Jimmy Love aus den USA und Franco Pereira aus Brasilien sind zu hören. Am 24. März (18 Uhr) öffnet Ismet Harbi die Türen zum Gebetsraum des türkisch-islamischen Kultur- und Sportvereins in der Steingrube 4. Bei einer Tasse Tee erzählt Harbi über die fünf Säulen des Islam, die Gebetstradition, den Beerdigungskult und den Fastenmonat.

Am 6. April (10.30 Uhr) findet ein Kindertheater im Kulturhaus statt. Ebenfalls am 6. April um 18.30 Uhr gibt es im früheren Bahnhofsgebäude in Sachsenheim eine Vernissage mit dem Künstler Paul Revellio. In seinem Sachsenheimer Atelier entstehen farbenfrohe Öl- und Acrylbilder sowie Lithographien.

Am 9. Mai (19 Uhr) hält im Kulturhaus der Zeithistoriker Reinhold Weber einen bebilderten Vortrag über die unterschiedlichen Zuwanderungsbewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Am 21. Mai (11 Uhr) findet im Rahmen des Kulturprogramms ein Jazzfrühstück auf dem Schülke-Bauernhof in Ochsenbach statt. Das Serenadenkonzert des Musikvereins Stadtkapelle Sachsenheim ist am 23. Juni um 19.30 Uhr im Schlosspark in Sachsenheim.

Am 1. Juli (19.30 Uhr) heißt es im Lichthof des Stadtmuseums „Salve Sachsenheim“. Attilio Scaricamazza und Franco Carluzzo stellen sich an den Herd und kochen ihre Lieblingspasta. Im Serenadenhof des Lichtenstern-Gymnasiums musiziert am 8. Juli (19.30 Uhr) das Orchester der Süddeutschen Kammersinfonie.

Erstmals ist auch das Weingut Merkle in Ochsenbach ein Kulturort: Am 29. Juli (19.30 Uhr) sind hier die Dicken Fische zu Gast. Mit Blick auf den Geigersberg gibt es Coversongs, die die Gruppe auf ihre eigene Art und Weise interpretiert. Am 9. September (19 Uhr) ist in der Pfarrscheuer in Häfnerhaslach Harald Immig zu Gast. Angekündigt ist ein poetischer Liederabend.

Am 10. September (18 Uhr) ertönt in der ehemaligen Synagoge in Freudental konzertant-moderne Klezmermusik. Am 27. Oktober (19.30 Uhr) spricht im Kulturhaus in Sachsenheim der Unternehmensberater und Buchautor Asfa-Wossen Asserate, ein Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie.

Chansons von Georges Brassens gibt es am 3. November (19.30 Uhr) bei Weinbau Keller in Hohenhaslach. Wunderbare orientalische Klänge von einem Harfenensemble, Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht und ein Sandmaltisch sind bei der Familienveranstaltung am 12. November (17.30 Uhr) zum Abschluss des Kulturprogramms im Kulturhaus angesagt.