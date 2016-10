Schaf gestohlen

Der Polizeiposten Sachsenheim, Telefon 0 71 47 / 27 406-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung geben können, die zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag in Großsachsenheim verübt wurden. In der Verlängerung des Egartenhof in Richtung Bissingen hielten sich im Bereich eines Sendemasts bislang unbekannte Täter auf, die in der Nacht zum Mittwoch ein Schaf aus einem Gehege stahlen. Mutmaßlich in der Nacht zum Montag zerschnitten möglicherweise dieselben Täter nun den Weidezaun, so dass die restliche Herde ins Freie gelangte und auf den umliegenden Wiesen umher streifen konnte. Das meldete gestern das Polizeipräsidium Ludwigsburg. Der Wert des gestohlenen Schafs dürfte sich auf eine dreistellige Summe belaufen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass sich in der Vergangenheit wohl nachts vermehrt unbekannte Personen in diesem Bereich aufhielten, die Abfall und Fahrzeugdriftspuren in den angrenzenden Futterwiesen hinterließen. Ob diese Unbekannten in Zusammenhang mit den Taten stehen, bedarf weiterer Ermittlungen.