Mitglieder des Anglervereins befreien Gewässer von Unrat

Häfnerhaslach (p). Kürzlich traf sich auf Einladung der Ortsgruppe Häfnerhaslach des Schwäbischen Albvereins eine stattliche Wandergruppe in Sachsenheim auf dem Edeka-Parkplatz. Zügig ging es nun durch Sachsenheim am Sportgelände vorbei in das schöne Mettertal. Ziel war die neue... »