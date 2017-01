Sachsenheim (p). Das Vorlesen in der Stadtbücherei Sachsenheim geht in die nächste Runde. Am Samstag (14. Januar) wird Sarah Simon-Burger im Vorlesesessel Platz nehmen und zwei Märchen von Wilhelm Hauff erzählen.

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und dauert circa eine halbe Stunde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.