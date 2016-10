KleinSachsenheim (p). Der Laternenumzug der Feuerwehr findet am kommenden Freitag (28. Oktober) in Kleinsachsenheim statt. Angeführt vom Spielmannszug, haben an diesem Abend die Kinder und Familien Gelegenheit, mit ihren bunten Laternen gemeinsam durch die Straßen im Ort zu ziehen. Der

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen