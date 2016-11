Kleinsachsenheim (p). Am Samstag (5. November) veranstaltet der Gesangverein Eintracht Kleinsachsenheim seinen Sängerherbst in der Mehrzweckhalle in Kleinsachsenheim. Der Männerchor LS, die Singgemeinschaft der Männerchöre, bestehend aus Eintracht Kleinsachsenheim und Liederkranz Löchgau, wird den Abend mit schwungvollen Liedern einleiten.

