Von Mathias Schmid

In der gemeinsamen Sitzung von Ortschafts- und Bezirksbeiräten aus dem Kirbachtal und von Klein- und Großsachsenheim in der Sonnenberghalle in Ochsenbach wurden mit der Verwaltung Projekte für die sechs Sachsenheimer Stadtteile diskutiert. Viele davon will der Gemeinderat angehen. Einiges fällt