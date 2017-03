Brenzband kommt nach Häfnerhaslach

Die Brenzband ist am Samstag (11. März) ab 20 Uhr in der Häfnerhalle in Häfnerhaslach zu Gast. „Wir spielen Euch in Grund und Boden“, verspricht die Gruppe schon jetzt. Einlass und Bewirtung ist ab 18.15 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro und ab der Abendkasse 16 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen zehn Euro. Karten gibt es bei Joachim Liebherr, Telefon 0 70 46 / 4 36, oder per E-Mail an joachim.liebherr@t-online.de sowie bei Willy Gerlacher, Telefon 01 71 / 4 82 46 28, E-Mail an info@gerlacher.de. Foto: p