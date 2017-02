Hohenhaslach (p). Der SC Hohenhaslach bietet am Samstag (11. Februar) eine Altpapiersammlung an. Der Verein holt das gesammelte Altpapier ab. Der Erlös kommt der Jugendarbeit zugute. Was alles bei der Sammlung beachtet werden sollte, steht laut Verein auf dem Handzettel, der an alle Haushalte verteilt wurde.