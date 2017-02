Polizei zeigt Diebesgut im Internet

Ludwigsburg (p). Nach der Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern am Mittwochabend in Schwieberdingen hat die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch Fotos der in diesem Zusammenhang sichergestellten Gegenstände auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Ludwigsburg veröffentlicht. Darunter befinden sich Schmuckstücke, Handtaschen, Geldbörsen und Uhren, die bislang noch nicht zugeordnet werden konnten. Die Ermittler bitten Personen, die in den letzten beiden Wochen in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen sowie in Stuttgart Opfer eines Wohnungseinbruchs wurden, sich die Fotos anzusehen.

Fotos und Kontaktinformationen unter

https://www.polizei-bw.de/Dienststellen/PPLudwigsburg/Seiten/default.aspx