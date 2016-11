Zierfische und Pflanzen

Oberriexingen (p). Am Sonntag (6. November) findet die Fisch- und Pflanzenbörse im Kleintierzuchtverein Oberriexingen, neben dem Tennisplatz, von 10 bis 12 Uhr statt. Die Besucher erwartet ein vielfältiges und bunt gemischtes Angebot von privaten Hobbyzüchtern. Neben Zierfischen werden Wasserpflanzen und gebrauchtes Zubehör angeboten. Die erfahrenen Züchter beraten und geben Tipps zur Haltung und Zucht der angebotenen Tiere. Weitere Infos gibt es per E-Mail an kleintiere-ori@email.de. Der Eintritt beträgt einen Euro für Erwachsene.