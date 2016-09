„Wir von hier“ in Oberriexingen

Oberriexingen (p). Die Ausstellung „Wir von Hier“ in der Kelter in Oberriexingen wird am Freitag (30. September) um 19.30 Uhr eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten von Lisa Helen Leipold, Grete Werner-Wesner, Stefan Heuberger, Jacqueline Hester, Birgit Dinkel-Buchner, Jean-Paul Brkovic, Werner Christof, Gisela Heuberger, Jürgen Pösse und Lore Wild.

Die Künstler sind alle aus Oberriexingen oder ehemalige Oberriexinger. Eröffnet wird die Ausstellung von Bürgermeister Werner Somlai. Bis 9. Oktober werden die Werke zu sehen sein.