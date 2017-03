Weniger tödlich Verunglückte als im Vorjahr

Enzkreis (p). Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe, zu dem auch der Enzkreis zählt, haben sich im vergangenen Jahr 35 830 Verkehrsunfälle und damit 1165 Unfälle weniger als im Jahr 2015 ereignet. Das berichtet das Polizeipräsidium Karlsruhe in seiner Verkehrsunfallbilanz. Bei 4268 Unfällen gab es – vergleichbar mit dem landesweiten Trend – 0,2 Prozent weniger Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Es waren demnach 962 schwer verletzte Personen zu beklagen und 4719 Leichtverletzte.

Mussten im Vorjahr noch 45 Menschen auf den Straßen des Polizeipräsidiums Karlsruhe ihr Leben lassen, so ist im Jahr 2016 mit 30 getöteten Personen ein erfreulicher Rückgang zu verzeichnen, schreibt die Polizei. In diesem Kontext sei besonders hervorzuheben die Zahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer (fünf), die deutlich unter dem Stand des Vorjahres (elf) liegt. Der positive Abwärtstrend in Bezug auf Unfälle mit motorisierten Zweiradfahrern setzt sich fort, denn im Vergleich zum Vorjahr wurden insgesamt 8,7 Prozent weniger Motorradunfälle von der Polizei aufgenommen. Auch die Zahl der hierbei verletzten Motorradfahrer ging von 453 auf nunmehr 417 zurück.

„Es hat sich erwiesen, dass das flächendeckende Konzept präventiver und repressiver Maßnahmen der Polizei zielführend war. Die hohe Anzahl von Geschwindigkeitskontrollen speziell an unfallträchtigen Orten und geschwindigkeitsbedingten Gefahrenstellen haben ihre Wirkung gezeigt. Dieser Kontrolldruck muss auch zukünftig aufrechterhalten werden, um die Einsichtsfähigkeit der Verkehrsteilnehmer zu schärfen und dadurch Verhaltensänderungen zu erreichen,“ so Polizeivizepräsident Franz Semling bei der Präsentation der aktuellen Verkehrszahlen.

Junge Fahrer sind besonders oft in Unfälle involviert

Schwächere Verkehrsteilnehmer, wie Kinder oder Senioren seien besonders gefährdet. 2016 verunglückten 55 Senioren mehr als im Jahr 2015, dies bedeutet eine Zunahme von 9,2 Prozent. Tatsächlich wurden 63 Prozent der schweren Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Senioren, die einen Bevölkerungsanteil von 20 Prozent ausmachen, von diesen selbst verursacht, teilt die Polizei weiter mit.

Kinder seien im Straßenverkehr besonders gefährdet. 330 Kinder sind im Berichtszeitraum verunglückt. Dies sind 22 Kinder weniger als im Vorjahr. Ein Kind starb bei einem Unfall.

Eine weitere Risikogruppe stellen die jungen Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren dar. Sie sind bei schweren Unfällen überproportional als Verursacher schwerer Unfälle beteiligt. Hier ist die Zahl der Unfälle mit 3110 im Gegensatz zu 3076 im Vorjahr leicht angestiegen. Ein junger Erwachsener verunglückte tödlich. Leicht über dem Niveau des Vorjahres bewegen sich die Unfallzahlen der verunglückten Radfahrer mit 1155. Mehr als die Hälfte aller Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern wurden von diesen selbst verursacht.