Ludwigsburg (p). Bundesweit sind nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts mehr als 1,4 Millionen Menschen an einer Demenz erkrankt, davon leiden etwa 60 Prozent an Alzheimer. In Baden-Württemberg waren 2014 rund 90 000 AOK-Versicherte betroffen, davon 3647 aus dem Landkreis Ludwigsburg.... »