Markgröningen (p). Der Kunstverein Markgröningen feiert im Jahr 2017 sein zehnjähriges Jubiläum. Dieses Jubiläumsjahr wird das große Überthema „Brücken“ haben. „Brücken“ ist ein symbolträchtiges Wort – wohl eines der ältesten Symbole der Menschheit. Vernissage zur Ausstellung von Bildern und Objekten ist am Dienstag (10. Januar) im Wein-Wind-Meer in der Wettegasse 7 in Markgröningen um 19 Uhr.