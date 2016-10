Eine sechsköpfige Delegation des 1. Volkskrankenhauses Yichang hat Landrat Dr. Rainer Haas am Dienstag im Kreishaus in Ludwigsburg empfangen. An der Spitze der Delegation stand Dr. Xiangjun Cui, Direktor des Krankenhauses. Die Besucher trugen sich in das Gästebuch... »