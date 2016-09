Ludwigsburg (LL). Im Ernährungszentrum Mittlerer Neckar, Auf dem Wasen 9 in Ludwigsburg, findet am Montag (19. September) von 18 bis 21 Uhr ein Kochkurs statt. Gezeigt wird, wie vielfältige Häppchen als Vorspeise oder Mitbringsel für Partys zubereitet werden können. Krönender Abschluss ist das Anrichten am Büfett. Anmeldungen sind bis Dienstag (13. September) unter Telefon 0 71 41 / 1 44 49 00 möglich.