Enzkreis/Horrheim (p). Zur aktuellen Diskussion über die Einlagerung sogenannter freigemessener Abfälle aus dem Rückbau von Kernkraftwerken unter anderem in den Deponien Burghof in Horrheim und der Deponie Am Froschgraben in Schwieberdingen, haben sich nun auch die umweltpolitische Sprecherin der FDP/DVP-Fraktion

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen