Ludwigsburg/Vaihingen (p). Am Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen fanden an der Kaufmännischen Berufsschule und an der Gewerblichen Berufsschule die Abschlussprüfungen Winter 2016 statt. Mit diesen Prüfungen geht für die Kaufmännische Berufsschule durch Lehrzeitverkürzung eine zweieinhalbjährige, für die Gewerblich-Technische Berufsschule eine dreieinhalbjährige Ausbildungszeit

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen