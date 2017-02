Schon seit einigen Jahren organisiert die SMV (Schülermitveranwortung) der Carl-Schaefer-Schule in Ludwigsburg eine Blutspendenaktion in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Kürzlich war es wieder soweit. Die Aula der Schule verwandelte sich in ein Blutspendezentrum mit Kabinen, in denen Ärzte die

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen