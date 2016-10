Delegation des Volkskrankenhauses zu Gast

Eine sechsköpfige Delegation des 1. Volkskrankenhauses Yichang hat Landrat Dr. Rainer Haas am Dienstag im Kreishaus in Ludwigsburg empfangen. An der Spitze der Delegation stand Dr. Xiangjun Cui, Direktor des Krankenhauses. Die Besucher trugen sich in das Gästebuch des Landkreises ein. Landrat Haas zeigte ihnen das in der Konferenzzone ausgestellte Kooperationsabkommen zwischen dem Landkreis Ludwigsburg und Yichang sowie die beiden Sitzungssäle. Danach lud er die Gäste sowie den Geschäftsführer der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH, Prof. Jörg Martin, ein zum Gespräch beim Mittagessen im Kreishaus über die Fortsetzung der schon mehr als 20 Jahre bestehenden Partnerschaft zwischen den beiden Krankenhäusern. Die partnerschaftliche Verbindung des Landkreises zu der in Zentralchina gelegenen Stadt Yichang in der Provinz Hubei mit mehr als vier Millionen Einwohnern sowie der Fachaustausch zwischen dem 1. Volkskrankenhaus Yichang und dem Klinikum Ludwigsburg begannen Anfang der 90er Jahre. Ein Kooperationsabkommen mit der Stadt Yichang besteht seit 1995, das vor allem eine Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, im Kulturbereich und im Berufsschulwesen vorsieht. Regelmäßig finden gegenseitige Hospitationen von Fachärzten und Pflegepersonal im 1. Volkskrankenhaus Yichang und im Klinikum Ludwigsburg statt. Zudem gibt es regelmäßige Besuche aus Yichang. Foto: LL