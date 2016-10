Computer-Kurse für Senioren starten

Ludwigsburg (p). Im November beginnen die neuen Kurse des Kreisseniorenrats für elektronischen Medien. Schüler der Carl-Schäfer-Schule in Ludwigsburg unterrichten in kleinen Gruppen und gehen auch auf einzelne Fragen ein. Die Kurse finden an acht Nachmittagen jeweils Donnerstag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr in Ludwigsburg statt. Für Senioren sind die Angebote kostenlos. Die Einschreibegebühr beträgt zehn Euro. Anmeldung: Telefon 0 71 41 / 92 88 02,

E-Mail: seniorenrat@ksr-lb.de.