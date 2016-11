AVL gibt Tipps für frostige Tage

Ludwigsburg (p). Abfälle und Wertstoffe können bei Frost in die Tonne einfrieren. Deshalb gibt die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg Tipps für frostige Tage. Falls möglich die Tonnen frostfrei aufstellen und erst am Tag der Leerung bereitstellen. Durch regelmäßiges Anheben des Tonnendeckels friert dieser nicht fest. Bei der Biotonne den Boden mit Knüllpapier auslegen. Darüber hinaus sollten feuchte Abfälle wie Kaffeefilter immer abtrocknen, bevor sie in die Biotonne gegeben werden. Und ganz generell gilt: Biogut immer in Papier einwickeln.